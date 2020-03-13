РИАМО - 13 мар. Неизвестные похитили металлическую арматуру с придомового участка 56-летнего жителя Серебряных Прудов, сумма ущерба составила 10 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полиция задержала ранее судимого 37-летнего местного жителя.

«Сотрудник следственного отдела возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», – сообщается на сайте.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Серебряно-Прудский районный суд в отношении подозреваемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.