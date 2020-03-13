РИАМО - 13 мар. Энергетики крупных сетевых компаний «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго» перешли на усиленный режим работы в связи с сильными порывами ветра, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, усилением ветра с порывами до 27-29 метров в секунду, энергетики приведены в режим повышенной готовности. Более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения в электроснабжении», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В оперативной готовности ПАО «МОЭСК» находятся 443 бригады (2,3 тысячи человек) и 2726 единиц спецтехники, включая резервные источники питания – 121 передвижную электростанцию общей мощностью 35,1 киловатт-часов.

В случае возникновения технологических нарушений при помощи ПЭС энергетики оперативно подадут электроэнергию на социально значимые и жизненно важные объекты региона на период проведения ремонтно-восстановительных работ.

В целях ликвидации чрезвычайных ситуаций в филиалах АО «Мособлэнерго» сформированы 215 аварийно-восстановительных бригад, 796 единиц спецтехники, включая 65 передвижных дизельных электростанций.

Ведется постоянный контроль работы оборудования подстанций и внеочередные осмотры участков воздушных линий.

Энергокомпании осуществляют постоянное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеорологическими службами Гидрометцентра.

Для населения круглосуточно работает «Светлая линия»: 8(800)700-40-70 (звонок бесплатный).

В пятницу в Подмосковье было объявлено штормовое предупреждение из-за ветра. Сильные порывы ветра в регионе сохранятся и на выходных.