РИАМО - 13 мар. Полицейские в Ленинском городском округе задержали злоумышленника, похитившего ювелирные украшения из помещения ломбарда общей стоимостью более 54 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Заявителем оказался 63-летний житель Москвы, который сообщил, что злоумышленники спилили решетку и разбили окно ломбарда в деревне Дрожжино Ленинского городского округа, в результате чего смогли похитить изделия. Полицейским удалось задержать ранее судимого 36-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья.

«Сотрудник Следственного Управления УМВД возбудил уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – сообщается на сайте.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.