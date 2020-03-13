РИАМО - 13 мар. Сотрудники правоохранительных органов пресекли фиктивную постановку на учет иностранных граждан, которую совершал житель Химок, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

Как оказалось, 41-летний местный житель поставил на миграционный учет 10 иностранных граждан, но при этом места для проживания им не предоставил.

«В отношении подозреваемого дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 322.3 Уголовного кодекса России «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.