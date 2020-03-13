РИАМО - 13 мар. Из-за проведения ремонтных работ в выходные дни марта отменят движение электропоездов МЦД-2 на участке от станции Рижская до станции Курская и от станции Курская до станции Каланчевская с 09:40 до 13:30, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«Напомним, что на центральном участке МЦД-2 выполняются работы, необходимые для дальнейшей реализации проекта Московские центральные диаметры, включая МЦД-2 Курско-Рижский и МЦД-4 Киевско-Горьковский, маршрут которого также пройдет через Комсомольскую площадь», - отмечается в материале.

Изменения будут действовать в выходные дни 14, 15, 21, 22, 28 и 29 марта.

Компания просит планировать поездки с учетом изменения графика движения.

Расписание поездов можно посмотреть на официальном сайте ЦППК, на остановках и станциях железной дороги и в приложениях «Расписание и билеты ЦППК», «МосМетро» и «Московский транспорт».