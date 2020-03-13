РИАМО - 13 мар. Единая информационная система закупок объявила о проведении электронного аукциона на приобретение и установку технических сооружений для развлечений, оснащенных электрическим приводом, в городах Воскресенск, Сергиев-Посад, Ногинск, Королев, Коломна, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована совместная закупка на приобретение и установку технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом для округов», – сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Завершить установку каруселей планируется в 2020 году. Установка осуществляется в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджетов округов.

Программа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы утверждена в соответствии с постановлением правительства Московской области «Об утверждении порядка разработки реализации государственных программ Московской области». Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Московской области.