РИАМО - 13 мар. В Ленинском округе заключили контракт на разработку проектной документации по реконструкции Володарского шоссе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Реконструкция дороги М-5 - поселок Володарского - Каширское шоссе улучшит транспортную доступность прилегающих населенных пунктов, в том числе нового ЖК «Пригород Лесное». Завершить работы планируется в IV квартале 2020 года, после чего будет объявлен конкурс по выбору подрядчика для проведения реконструкции», - говорится в сообщении.
В рамках работ планируют расширить проезжую часть до четырех - шести полос движения и построить боковые проезды. Также на Володарском шоссе предусмотрено строительство транспортной развязки с тоннелем, длина которого составит порядка 100 метров, предполагается устройство тротуаров и линии наружного освещения.
В процессе разработки проекта будут определены окончательные технические параметры. Планируется, что общая протяженность участка реконструкции по основному ходу составит 1,1 километра, а протяженность боковых проездов – 1,7 километра. Этот участок в будущем также станет частью региональной дороги Каширское шоссе - Молоково - Андреевское.
Заказчиком работ выступает подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства». Проектированием объекта займется АО «Петербургские дороги». На разработку проекта из бюджета Московской области выделено порядка 50 миллионов рублей.
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