РИАМО - 13 мар. Неизвестные украли мобильный телефон у жительницы Павловского Посада, сумма материального ущерба составила 16 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел по адресу: Московская область, город Павловский Посад, магазин на улице Большая Покровская. На данный момент сотрудники полиции задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении кражи. Украденное имущество изъяли и вернули пострадавшей.

«В отношении подозреваемого сотрудник Следственного отдела возбудил уголовное дело по статье 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», – сообщается на сайте.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.