РИАМО - 13 мар. Автобусы «Мострансавто», принимающие участие в акции «Читающий транспорт», с начала проекта уже перевезли более 5,8 миллиона пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Акция стартовала в Московской области в конце прошлого года. Ее организовали министерство культуры региона при поддержке подмосковного перевозчика.

«На маршрутах в 46 муниципалитетах области курсируют 200 забрендированных автобусов большого и среднего классов. Пассажиры могут узнать нужный транспорт по ярким наклейкам на бортах. В салонах на спинках сидений размещены специальные карманы для книг», - говорится в сообщении.

Гости и жители Московской области могут прочитать в автобусах книги отечественных и зарубежных авторов, а особо понравившиеся - забрать с собой домой. Основу книжного фонда проекта составляют списанные из библиотек книги в хорошем состоянии.