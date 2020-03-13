РИАМО - 13 мар. Единая информационная система закупок опубликовала извещение о проведении электронного аукциона на второй этап благоустройства вело-пешеходного маршрута «Клин звучит» в городе Клин, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликовали закупку на благоустройство вело-пешеходного маршрута «Клин звучит» от ГАУК МО «Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского» до церкви святителя Тихона», – сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Благоустройство осуществляется в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды», финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Клин.

Завершить благоустройство планируется в 2020 году.

Программа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы утверждена в соответствии с постановлением правительства Московской области в 2013 году. Цель программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории Московской области.

Первый этап вело-пешеходного туристического маршрута «Клин звучит» был воплощен в жизнь в 2017 году.