РИАМО - 13 мар. Пассажиры московского метро за три месяца работы вендинговых автоматов приобретали там сувениры с символикой советского периода, самой востребованной стала монета «Рожденный в СССР», говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Также спросом пользуются монеты с символикой столицы — с изображением храма Василия Блаженного и гербом Москвы. Сейчас на их долю приходится около 30% продаж.

«Монеты с изображением станций мосметро, на которых они продаются, также вошли в топ-список сувениров. За три месяца пассажиры купили на память о столичном метрополитене более 500 таких монет», - говорится в сообщении.

Самая оживленная продажа происходит на станции «Третьяковская». Там продают 30% продукции. Цена одной монеты – 200 рублей. Ассортимент время от времени будут менять.

Автоматы, продающие сувениры, появились в метро в конце прошлого года на станциях: «Коломенская» Замоскворецкой линии, «Домодедовская» Замоскворецкой линии, «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии, «Тургеневская» Калужско-Рижской линии, «Третьяковская» Калужско-Рижской линии, «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии, «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии; «Китай-город» Таганско-Краснопресненской линии; «Цветной бульвар» Серпуховско-Тимирязевской линии; «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии.