РИАМО - 13 мар. Подвели итоги конкурса для лесничих Подмосковья по изготовлению лавочек-навигаторов, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Конкурс был объявлен в начале года, во всех филиалах «Мособллеса» к началу марта разработали уникальный дизайн лавок и создали свою скамейка-навигатор. Обязательное условие – лавочка должна была быть изготовлена из валежника, которого в лесу в достатке», - рассказал председатель регионального комитета лесного хозяйства Иван Советников.

В конкурсе приняли участие 19 лесничеств, они представили 75 скамеек. Комиссия выбирала не только самые удобные, но и понятные по навигации лавочки.

В десятку лучших лавочек вошли скамейки-навигаторы, изготовленные лесничими-умельцами из Московского учебно-опытного, Шатурского, Волоколамского, Бородинского филиалов и филиала «Русский лес» «Мособллеса».

Первое место в конкурсе занял старший участковый лесничий Константин Силин из Огудневского участкового лесничества Московского учебно-опытного филиала.

Серебро взяли старшие участковые лесничие Алексей Казанин и Василий Рудавин и помощник участкового лесничего Игорь Туманов из Отрадненского участкового лесничества филиала «Русский лес».

И на третьем месте оказался старший участковый лесничий Николай Белинский из Порецкого имени К.Ф. Тюрмера участкового лесничества Бородинского филиала.

По образцу скамеек победителей изготовят навигаторы для установки в лесах Подмосковья.

Советников отметил, что в прошлом году в Подмосковье заблудились и не смогли найти дорогу домой почти две тысячи человек, поэтому выбираться из леса помогут скамейки-навигаторы.