РИАМО - 13 мар. Более 13 тысяч москвичей после поездки за рубеж обратились на горячую линию по вопросам коронавируса и заполнили анкеты, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«Мы зарегистрировали более 13 тысяч москвичей, обратившихся на горячую линию, из них более 5 тысяч обратились за больничными листами. <…>Тем не менее, эта цифра гораздо меньше, чем количество людей, которые реально вернулись недавно из Европы», - сказала заместитель председателя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр призывает тех, кто недавно вернулся из-за границы, самоизолироваться на 14 дней. Она отметила, что болезнь может протекать в легкой форм или без симптомов, поэтому независимо от наличия недомоганий нужно оставаться дома.

Ракова посоветовала минимизировать контакты с пожилыми людьми тем, кто побывал в стане с неблагополучной ситуацией из-за коронавируса, потому что люди в возрасте находятся в особой группе риска.