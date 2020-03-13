РИАМО - 13 мар. Московская железная дорога восстановила график движения поездов на Савеловском направлении и МЦД-1 Белорусско-Савеловский, который был ранее нарушен из-за падения деревьев на контактные провода, сообщается на сайте МЖД.

«Диспетчеры ОАО «РЖД» стабилизировали движение, восстановили интервал и приняли все необходимые меры, чтобы как можно быстрее восстановить график», - говорится в материале.

Ранее на двух участках Икша – Катуар и Катуар-Лобня Савеловского направления из-за ухудшения погодных условий произошло падение деревьев на контактные провода.

В пятницу в Подмосковье было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра. В регионе упали десятки деревьев.