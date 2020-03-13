РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. В подмосковном Подольске на 41-м километре автомагистрали М-2 «Крым» планируют построить ресторан быстрого обслуживания KFC, разрешение на строительство уже получено, сообщается на сайте администрации округа.

«ООО «Мотель-Авто» получило разрешение на строительство ресторана быстрого обслуживания KFC типа «Драйв 3.0» на 41-м километре автомагистрали М-2 «Крым». Общая площадь объекта составит 292 квадратных метра. Планируемый объем инвестиций составит 35 миллионов рублей. На объекте планируется создание 14 новых рабочих мест», - говорится в сообщении.

В ресторане применят систему автораздачи Drive Thru, когда посетителей ресторана обслуживают прямо в транспортном средстве для экономии времени. Система делает заведение быстрого обслуживания более привлекательным для клиентов и повышает пропускную способность.