РИАМО – 13 мар. С 16 марта Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза из-за распространения коронавируса, сообщает в пятницу ТАСС.

Ограничение не коснется рейсов из Москвы в столицы и обратно.

«Кроме того, с 16 марта будет ограничено авиасообщение с Норвегий и Швейцарией, кроме рейсов из Москвы в Осло и Женеву», — говорится в сообщении.

Новая коронавирусная инфекция распространяется из Китая с конца 2019 года. Всего в мире заразились более 137 тысяч человек, умерли из-за болезни свыше 5 тысяч. Более 69 тысяч человек смогли вылечиться. В России зафиксировали 45 случаев заболевания Covid-2019.

Ранее Россия уже ввела временные ограничения авиасообщения с Францией, Италией, Испанией, Германией, Ираном, Южной Кореей.