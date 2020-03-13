РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. Зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов вручил медаль «90 лет Московской области» за большой вклад в социально-экономическое развитие региона члену правления Подольского машиностроительного завода, почетному гражданину области и Подольска Владимиру Овчару, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В Подольске в пятницу на собрании актива округа состоялся традиционный отчет главы Подольска Николая Пестова перед жителями по итогам социально-экономического развития округа в 2019 году и планам развития на 2020 год. Почетным гостем стал зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов. После доклада главы он наградил Овчара и еще 10 отличившихся сотрудников предприятий и учреждений города. По словам Хромова, администрация городского округа активно работает для достижения лидерских позиций.

«Не везде места первые, но в «зеленую» зону городской округ всегда входит. Считаю, что достигнуты существенные результаты работы - это отмечают не только в правительстве Московской области, но также и сами жители. Налажена системная работа развития по важным направлениям, жесткий контроль в решении вопросов, на которые выделяются бюджетные деньги, контроль за тем, чтобы все было построено вовремя. Приятно отметить, что администрация активно участвует в программе Московской области по росту точек развития экономики», - сказал Хромов.

Он отметил, что для власти важно слышать и слушать, этот посыл идет и от президента РФ Владимира Путина, он звучал красной нитью в послании губернатора Московской области Андрея Воробьева и прозвучал в отчете главы округа.

Хромов также пообещал поддержать проект по редевелопменту существующей промышленной площадки «Зингер», в ходе которого собираются создать единое общественно-деловое пространство с сохранением исторического облика зданий. Там планируется организовать общественные пространства, открыть кафе и коворкинги, построить новые офисные площади, а также разместить производственные предприятия.