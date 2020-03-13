РИАМО - 13 мар. Сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего жителя городского округа Волоколамск по подозрению в угоне автомобиля, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в дежурную часть поступило заявление о хищении отечественной машины за 160 тысяч рублей. Подозреваемого в угоне удалось задержать.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет»,- говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.