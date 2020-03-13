РИАМО - 13 мар. Чемпионат мира по конькобежному спорту среди студентов проходит в городе Амстердам Нидерландов с 10 по 13 марта, где подмосковные спортсмены завоевали новые медали соревнований, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Спортсмены из Подмосковья достойно представляют регион и страну на студенческом чемпионате мира. На их счету уже четыре медали различного достоинства в нескольких дисциплинах», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он отметил, что они становятся победителями и призерами не только индивидуальных дисциплин, но и помогают сборной в командных соревнованиях.

Александр Подольский стал серебряным призером забега на 1,5 километра. Золото в этой дисциплине досталось поляку Марчину Боченеку, бронза – спортсмену из Беларуси Виктору Руденко.

Также подмосковный конькобежец стал обладателем золота в командной гонке в составе сборной России. Вторыми и третьими в этом забеге стали соперники из Польши и Нидерландов.

Кроме того, еще одну медаль завоевала Ирина Кузнецова. Она стала второй на дистанции 1 километр. Лидером забега оказалась Саннеке де Нилинг из Нидерландов, а третью строчку заняла ее соотечественница Фемке Бьюлинг.