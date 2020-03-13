РИАМО - 13 мар. В Россию из Германии в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН РФ экстрадировали гражданина Молдовы Василия Иордаке, который обвиняется в вооруженном нападении на хозяев домов в Подмосковье, сообщается на сайте «МВД медиа».

«Фигурант объявлен в международный розыск в апреле 2018 года на основании запроса ГУ МВД России по Московской области», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что мужчину обвиняют в участии в вооруженной группе, нападениях на жителей частных домов в Подмосковье, незаконном ношении и хранении огнестрельного оружия.

Иордаке задержали в Германии в мае прошлого года. В пятницу его доставили в Москву.