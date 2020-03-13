РИАМО - 13 мар. Жители Подмосковья на предстоящих выходных смогут посетить порядка 60 тематических и универсальных ярмарок, которые займут 2,7 тысячи торговых мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Производители из 27 регионов РФ представят покупателям широкий ассортимент товаров повседневного спроса, фермерской продукции, текстиль, товаров ручной работы, эксклюзивной продукции и не только», - говорится в сообщении.

Посетители смогут приобрести свежие овощи и фрукты, молочную, рыбную и мясную продукцию, мед, хлебобулочные и кондитерские изделия, сыры и колбасные изделия, травяные чаи, сухофрукты и варенье, сувениры, товары народных промыслов, товары для дома и для детей.

Ярмарки пройдут в городских округах: Балашиха, Бронницы, Богородский, Власиха, Химки, Одинцовский, Волоколамский, Дмитровский, Воскресенск, Ивантеевка, Долгопрудный, Зарайск, Истра, Егорьевск, Кашира, Домодедово, Наро-Фоминский, Мытищи, Талдомский, Клин, Фрязино, Серебряные Пруды, Красногорск, Люберцы, Электросталь и других.

В рамках ярмарочных мероприятий помимо торговли пройдут мастер-классы, дегустации, подготовлена развлекательная и культурная программа для детей и взрослых.

В прошлые выходные в Подмосковье было организовано 100 ярмарок, из них 30 – тематические, приуроченные к празднику 8 Марта. В честь праздника женщинам вручали цветы и делали комплименты в виде дополнительных скидок, а также прошли концерты, гуляния и поздравления. Всего за три дня выходных ярмарки посетило более 400 тысяч человек.