РИАМО - 13 мар. Вход в городские парки, которые относятся к департаменту культуры Москвы, могут ограничить из-за сильного ветра, сообщается на официальном сайте департамента культуры города столицы.

«В столице сохраняется шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Решение о закрытии принимает руководство парка в зависимости от особенностей территории», - говорится в материале.

В связи с плохой погодой городские коммунальные службы перевели на усиленный режим работы.

Объекты жизнеобеспечения столицы и топливно-энергетического хозяйства находятся на особом контроле. Резервные мощности перевели в режим повышенной готовности, также во всех префектурах создали мобильные группы оперативного реагирования для устранения возможных происшествий.

Москвичам советуют быть внимательными, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Если есть возможность, то не стоит выходить на улицу во время сильного ветра.

Водителям рекомендуют оставлять машины в гаражах, на крытых парковках или вдали от деревьев.