РИАМО - 13 мар. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Елену Чернякову председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), сообщает kp.ru.

Такое распоряжение было опубликовано на сайте кабмина.

«Ранее Мишустин освободил от должности председателя ФОМС Наталью Стадченко», - говорится в материале.

Стадченко назначили на должность заместителя главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

До этого Чернякова с 2011 года возглавляла департамент информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Минфина России.