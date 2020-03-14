организаторы фестиваля IRISH WEEK

На пресс-конференции перед открытием фестиваля в театральной обстановке паба Abbey Players актер поделился впечатлениями о русской культуре: «Это мой третий визит в Россию. Мне очень нравятся еда, достопримечательности, но больше всего люди и русская литература. В прошлом году я прочитал Булгакова и был впечатлен. Достоевский... я его фанат долгие годы. Моя любимая книга у него – «Преступление и наказание», но я готов это изменить – очень многое у него не успел прочитать. Мечтаю познакомиться с «Братьями Карамазовыми». Еще одна из моих любимых книг – «Записки из подполья». Мне очень нравится русская литература потому, что я вижу много сходств между русскими и ирландцами – холодный климат рождает сердечную теплоту. Думаю, поэтому русскому зрителю будет интересно увидеть ирландское кино в рамках нашего фестиваля. А среди русских кинематографистов мне нравится Тарковский. Да, банально, но он на голову выше остальных режиссёров. А еще пару лет назад я посмотрел «Тесноту» Кантемира Балагова-очень талантливый и волнующий фильм».