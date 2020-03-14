организаторы фестиваля IRISH WEEK
Открытие IRISH WEEK 2020 состоялось в 1 зале киноцентра «Октябрь», где собрались поклонники ирландской культуры, а также звёздные гости вечера.
организаторы фестиваля IRISH WEEK
Среди посетивших премьеру селебрити были актёр Александр Кузнецов, комик Александр Незлобин, актриса и ведущая Ирина Чеснокова, а также актрисы Александра Кузенкина, Елена Захарова, Иева Андреевайте, актеры Дмитрий Миллер, Артём Немов и другие.
организаторы фестиваля IRISH WEEK
Перед началом показа фойе разукрасили все оттенки зелёного – собравшиеся гости c удовольствием поддержали традицию «изумрудного» дресс-кода.
На фото: актёр Александр Кузнецов на фестивале ирландской культуры IRISH WEEK 2020 в Москве
организаторы фестиваля IRISH WEEK
Сопровождала атмосферу Ирландии музыка от PLAYIRISH Radio – именно эта платформа объединила всех современных ирландских музыкантов различных жанров.
На фото: актриса Елена Захарова на открытии фестиваля ирландской культуры IRISH WEEK 2020 в Москве
организаторы фестиваля IRISH WEEK
Главным событием вечера стал визит ирландской звезды Барри Уорда.
организаторы фестиваля IRISH WEEK
На пресс-конференции перед открытием фестиваля в театральной обстановке паба Abbey Players актер поделился впечатлениями о русской культуре: «Это мой третий визит в Россию. Мне очень нравятся еда, достопримечательности, но больше всего люди и русская литература. В прошлом году я прочитал Булгакова и был впечатлен. Достоевский... я его фанат долгие годы. Моя любимая книга у него – «Преступление и наказание», но я готов это изменить – очень многое у него не успел прочитать. Мечтаю познакомиться с «Братьями Карамазовыми». Еще одна из моих любимых книг – «Записки из подполья». Мне очень нравится русская литература потому, что я вижу много сходств между русскими и ирландцами – холодный климат рождает сердечную теплоту. Думаю, поэтому русскому зрителю будет интересно увидеть ирландское кино в рамках нашего фестиваля. А среди русских кинематографистов мне нравится Тарковский. Да, банально, но он на голову выше остальных режиссёров. А еще пару лет назад я посмотрел «Тесноту» Кантемира Балагова-очень талантливый и волнующий фильм».
организаторы фестиваля IRISH WEEK
На фото: актер Барри Уорд на открытии фестиваля ирландской культуры IRISH WEEK 2020 в Москве
организаторы фестиваля IRISH WEEK
На фото: актер Барри Уорд с талисманом фестиваля ирландской культуры IRISH WEEK 2020 в Москве
организаторы фестиваля IRISH WEEK
Директор IRISH WEEK и ирландского кинофестиваля Анна Грязнова поблагодарила всех собравшихся: «Спасибо вам за то, что поддерживаете киноискусство в поистине «беккетовские» времена. Впереди 10 дней ирландского кино, и пусть оно будет лучшей микстурой от всех бед. Рада видеть, что среди собравшихся есть не только поклонники кино, но и актёры и режиссеры. Я горжусь тем, какого уровня достиг фестиваль, и рада, что он широко известен и в Ирландии. За это я хочу поблагодарить мою команду – из года в год они делают большую работу и растут вместе с фестивалем. Пока мы имеем возможность показывать ирландское кино в России – мы будем продолжать это делать».
организаторы фестиваля IRISH WEEK
Сооснователь ирландского кинофестиваля Джерард Майкл МакКарти передал слова посла Ирландии Брайана МакЭлдофа: «В 2020 году мы надеемся возродить ирландско-российские культурные связи на всех уровнях. Наши страны находились в тесном сотрудничестве в разных культурных областях на протяжении многих лет, особенно по вопросам музыки и литературы. Теперь и кино станет важнейшей частью нашей общей культурной стратегии. Большая удача, что у нас есть ежегодный ирландский кинофестиваль, на сегодняшний день он стал особой датой в культурном календаре России.»
организаторы фестиваля IRISH WEEK
На фото: актер Барри Уорд и Джерри МакКарти на открытии фестиваля ирландской культуры IRISH WEEK 2020 в Москве
организаторы фестиваля IRISH WEEK
На фото: актеры Артем Немов и Влима Кутавичуйте и Джерри МакКарти на открытии фестиваля ирландской культуры IRISH WEEK 2020 в Москве
организаторы фестиваля IRISH WEEK
На фото: Актеры Юлия Деллос-Миллер и Дмитрий Миллер на открытии фестиваля ирландской культуры IRISH WEEK 2020 в Москве
организаторы фестиваля IRISH WEEK
на 13-м ежегодном Ирландском кинофестивале при поддержке проекта КАРО.Арт будут представлены лучшие новые полнометражные фильмы Ирландии и сборники короткого метра: комедийный «Чисто ирландский юмор», смесь черной комедии и хоррора «Ирландское темное» и анимационный «Фантазии из Ирландии». Показы пройдут с 11 по 22 марта.
организаторы фестиваля IRISH WEEK
14 марта в клубе Известия Hall состоится девятичасовой фолк-фестиваль «День и ночь святого Патрика». На фестивале прозвучит музыка самых ярких представителей кельтской культуры из Ирландии и Шотландии – пабный драйв Конора Мюррей и The Clover Rovers, а также корневая традиция от Frank McGuire Trio. Вместе с ними на сцену выйдут заслуженные фолк-рокеры Тинтал и Art Сeilidh, Оркестр Волынщиков Москвы, а также Folk Fiction и Brownie Bridge.
организаторы фестиваля IRISH WEEK
На протяжении всего вечера будут выступать ирландские танцевальные шоу Iridan, Ars Longa, Celtic Wind, Carey Academy и Celteria. Фестиваль дополнят средневековая ярмарка, ирландская фотозона и атмосферный видео-арт на большом экране. Ведущим празднования станет флагман кельтского движения в России Фёдор Воскресенский.
организаторы фестиваля IRISH WEEK
15 марта в Доме Журналиста пройдет специальная детская программа. В 15:00 в рамках песочного шоу «Мифы и легенды удивительной Ирландии» мастер песочной анимации Екатерина Шеффер и актёр дубляжа Егор Васильев («Джокер», «Однажды…в Голливуде») познакомят маленьких гостей с легендами и сказаниями Изумрудного острова. Зрители увидят природу, старый маяк и лепреконов, таинственную рощу с привидениями и образы из ирландской мифологии. В 17:00 музыканты фолк-группы Blind Harper представят интерактивный детский концерт ирландской музыки, в заключение которого пригласят маленьких гостей на сцену.
организаторы фестиваля IRISH WEEK
15 марта в 19:00 на сцене Дома Журналиста выступят специальные гости IRISH WEEK 2020 – Оркестр Волынщиков Москвы Moscow & District Pipe Band. Это первый профессиональный оркестр шотландских волынок и барабанов в России. Гостей ждет каскад позитивных эмоций, коллективное безумие, самый яркий конферанс в истории инструментальной музыки и горячие аккорды ирландских мелодий.
На фото: актеры Дмитрий Миллер, Елена Захарова, директор фестиваля Джерри МакКарти, актер Барри Уорд и актриса Юлия Деллос-Миллерна фестивале ирландской культуры IRISH WEEK 2020 в Москве
организаторы фестиваля IRISH WEEK
17 марта на сцене театра ТРУ состоится показ драмы «Ирландец». Это спектакль по мотивам пьесы Мартина МакДонаха «Калека с Инишмаана» на тему эмиграции, вечного стремления к лучшей жизни, тяги и любви к родному дому.
На фото: актриса Иева Андреевайте на фестивале ирландской культуры IRISH WEEK 2020 в Москве
организаторы фестиваля IRISH WEEK
21 марта на сцене Дома Журналистов состоится главное танцевальное мероприятие Недели Ирландии - St. Patrick’s DANCE PARADE, на котором зрителей ждёт уникальное и известное своей энергетикой шоу – ирландские танцы. Зажигательный парад ирландских танцевальных коллективов Москвы под живую музыку группы Lost Temple Brothers станет прекрасным поводом отпраздновать скорый приход весны и надеть что-нибудь зелёное.
На фото: гости фестиваля ирландской культуры IRISH WEEK 2020 в Москве
организаторы фестиваля IRISH WEEK
На фото: гости фестиваля ирландской культуры IRISH WEEK 2020 в Москве
организаторы фестиваля IRISH WEEK
На фото: гости фестиваля ирландской культуры IRISH WEEK 2020 в Москве
организаторы фестиваля IRISH WEEK
На фото: актриса Софья Донианц на открытии фестиваля ирландской культуры IRISH WEEK 2020 в Москве
организаторы фестиваля IRISH WEEK
На фото: актриса и ведущая Ирина Чеснокова на открытии фестиваля ирландской культуры IRISH WEEK 2020 в Москве
организаторы фестиваля IRISH WEEK
На фото: Джерард Майкл МакКарти и Александр Кузнецов на открытии фестиваля ирландской культуры IRISH WEEK 2020 в Москве
организаторы фестиваля IRISH WEEK
На фото: Джерард Майкл МакКарти и Барри Уорд на открытии фестиваля ирландской культуры IRISH WEEK 2020 в Москве
организаторы фестиваля IRISH WEEK
На фото: Директор Ирландского кинофестиваля IRISH WEEK 2020 Анна Грязнова
организаторы фестиваля IRISH WEEK
На фото: Директор Ирландского кинофестиваля Анна Грязнова и основатель фестиваля Джерард Майкл МакКарти
организаторы фестиваля IRISH WEEK
На фото: основатель ирландского кинофестиваля Джерри МакКарти и актриса Олеся Грибок на открытии фестиваля ирландской культуры IRISH WEEK 2020 в Москве
организаторы фестиваля IRISH WEEK
На фото: Евгения Попова, продюсер проекта Art Pictures Reel на открытии фестиваля ирландской культуры IRISH WEEK 2020 в Москве
организаторы фестиваля IRISH WEEK
На фото: талисман фестиваля ирландской культуры IRISH WEEK 2020 в Москве
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