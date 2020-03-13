РИАМО - 13 мар. Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев поучаствовал в первом заседании Общественного совета при МВД России нового созыва и вручил удостоверения его членам, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Удостоверения получили известные правозащитники, представители общероссийских объединений и традиционных конфессий, руководители крупных медиаресурсов, журналисты и деятели искусства, которые вошли в состав Общественного совета.

«Уровень доверия граждан во многом зависит от их личного опыта общения с сотрудниками органов внутренних дел. Как правило, люди приходят к нам, когда им требуется помощь. И добиться уважения можно только при условии внимательного отношения к проблемам каждого человека», - сказал Колокольцев.

Он добавил, что необходима дальнейшая системная и качественная работа по защите гарантированных государством прав и свобод, противодействию преступности, профилактике правонарушений.

По его словам, с момента создания совет постоянно развивался, реагируя на происходящие в обществе изменения, уточнялись задачи, расширялись полномочия, совершенствовалась нормативная правовая база.

Колокольцев отметил, что каждого участника заседания отличает активная гражданская позиция, желание внести вклад в развитие партнерских отношений между полицией и населением.

Он акцентировал внимание на важности поддержания обратной связи с социальными институтами, в основе которой – быстрое реагирование на запросы общества, стремление к конструктивному, плодотворному сотрудничеству.

Председателем Общественного совета при МВД России созыва 2020-2023 годов единогласно был избран Анатолий Кучерена. Заместителями – Владислав Гриб, Виктор Блажеев и Владимир Тюлин. Секретарем совета стал Алексей Забелин.