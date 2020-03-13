РИАМО - 13 мар. Решение Арбитражного суда Московской области подтвердило законность отказов Госжилинспекции Подмосковья изменять реестр управляющих компаний, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Данное решение принял областной Арбитражный суд. Он рассмотрел обращение ООО «Управляющая компания «Бриз» из Орехово-Зуева», – сообщила руководитель Госжилинспекции Ольга Федина.

Управляющая компания требовала признать незаконным отказ от включения в ее лицензию домов №23В по улице Козлова и №14 в проезде Бондаренко в Орехово-Зуево. Рассмотрев представленные сторонами материалы, суд признал обоснованным решение Госжилинспекции. Суд отметил, что «Бриз» не соблюдал требования порядка внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации. Необходимые процедуры не были выполнены в полном объеме.

В частности, ООО «Управляющая компания «Бриз» не предоставила документы, которые подтверждали бы право собственности на помещения в многоквартирном доме. В результате у сотрудников Госжилинспекции не было возможности идентифицировать участников общего собрания и установить наличие кворума.

В ходе проверки Госжилинспекция установила, что электронные образы решений собственников многоквартирного дома не были размещены в полном объеме на официальном сайте для раскрытия информации ГИС ЖКХ (http://dom.gosuslugi.ru), что является нарушением жилищного законодательства.

«В итоге суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных управляющей компанией требований, признания решения Госжилинспекции Московской области незаконным и обязания внести изменения в Реестр лицензий», – подытожила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.