РИАМО - 13 мар. Незаконную свалку ликвидировали в деревне Малые Вяземы Одинцовского городского округа после вмешательства министерства экологии и природопользования Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее предписание о незаконном размещении отходов было составлено на компанию «Феликс-5», арендовавшую земельный участок, на котором расположены зернохранилище и овощехранилище.

«Здесь на открытом грунте размещались коммунальные и строительные отходы, зафиксированы розливы горюче-смазочных материалов. Имелись также признаки сжигания мусора в самодельной печи», - говорится в сообщении.

За эти нарушения компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей. Повторная проверка показала, что все отходы вывезены на законные места размещения. Собственник земельного участка расторг договор аренды с компанией.