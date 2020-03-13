РИАМО - 13 мар. Полицейские городского округа Королев разыскивают 12-летнего мальчика, который 11 марта, находясь около магазина, ушел в неизвестном направлении и не вернулся, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Королев.

Имя мальчика – Никита Витальевич Попов. Он проживает по адресу: Московская область, город Королев, улица Маркса. На вид мальчику 10-12 лет, его рост составляет 150-160 сантиметров, у него европейский тип лица, лицо овальное, худощавого телосложения, глаза серые, волосы короткие светло-русые.

«Молодой человек был одет в куртку до середины бедра комбинированного цвета (в полоску зеленый, черный и серый цвет) с капюшоном желтого цвета, черные брюки (спортивные), кроссовки темно-синего цвета с тремя полосками по бокам», – говорится в сообщении.

Полиция городского округа Королев обращается ко всем гражданам, которые располагают какой-либо информацией о разыскиваемом, с просьбой сообщить имеющиеся данные по телефонам: 8 (495)511-59-00; 8 (495)511-83-05; 8 (495) 519-98-55 или «112».