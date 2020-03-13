РИАМО - 13 мар. Мужчина выжил после падения на пути на станции «Сухаревская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы подземки.

«Движение поездов на Калужско-Рижской линии осуществляется штатно. Ранее из-за пассажира на пути станции «Сухаревская» один из составов применил экстренное торможение. Пассажир быстро поднялся на платформу. Движение на линии не прерывалось, в настоящее время оно вводится в график», - сказал собеседник агентства.

Пассажиров метро призвали соблюдать правила, в частности, не подходить к краю платформы и тем более не спускаться на путь – это опасно для жизни.