РИАМО - 13 мар. Водителей Подмосковья призвали быть бдительными на дорогах из-за «оранжевого» уровня погодной опасности, порывы ветра достигают 25 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает участников дорожного движения быть бдительными. Погодные условия могут привести к ухудшению дорожно-транспортной ситуации в регионе», - говорится в материале.

Стоить быть внимательными в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Не рекомендуется оставлять автомобили рядом с деревьями и рекламными щитами.

В пятницу в Подмосковье было объявлено штормовое предупреждение из-за шквалистых порывов ветра. Сильные порывы ветра сохранятся в регионе и на выходных.