РИАМО - 13 мар. Открытие фестиваля «Театральная весна — 2020» пройдет 14 марта в Красногорске, вход на все спектакли бесплатный, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

На фестивале свои постановки покажут более 300 участников со всего округа на большой и малой сценах ДК «Подмосковье».

«В репертуаре этого года будут представлены различные формы театрального искусства — музыкальные и драматические спектакли, литературные композиции и музыкальные сказки», - говорится в сообщении.

Торжественная церемония открытия пройдет в 12:00. Главным подарком для зрителей станет постановка муниципального центра духовной культуры «Читая Теркина». В 13:30 можно будет посмотреть музыкальную сказку «Трубадур и его друзья». В 15:00 на сцене покажут хореографическую сказку «Муха-Цокотуха».

Затем в 15:30 зрителям представят спектакль «Хорошая Баба-Яга», а в 16:30 – музыкально-поэтическую композицию «Еще тогда нас не было на свете…». В 18:00 можно посетить гипнотическую комедию «Любите друг друга».

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