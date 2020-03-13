РИАМО - 13 мар. У депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции и нарушил режим самоизоляции, не нашли коронавирус, сообщает Газета.ru.

«Спешу сообщить, что мой анализ на коронавирус — отрицательный!» - написал Катасонов на своей станице в Facebook.

Катасонов извинился перед коллегами, которых из-за него отправили на карантин. Он объяснил, что по прилете в аэропорт Шереметьево вышел из терминала D, но ему не вручили никакое уведомление о самоизоляции.

В Москве ввели режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, поэтому граждане, которые приезжают из Китая, Южной Кореи, Италии, Франции, Германии, Испании и Ирана, должны самоизолироваться. В Москве существует специальный колл-центр по вопросам коронавируса: +7 (495) 870-45-09.

Новый вид коронавируса начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире выявлено более 137 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались 5 тысяч человек, свыше 69 тысяч пациентов выздоровели.

На сегодняшний день на территории РФ зарегистрировано 45 случаев коронавируса.