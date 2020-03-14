РИАМО - 14 мар. Восточный вестибюль станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии московского метро временно закрыт для пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Временное закрытие связано с ремонтными работами. В обычном режиме вестибюль продолжит работу 16 марта с 5:30.

«Для входа и выхода со станции «Текстильщики» пассажиры смогут воспользоваться западным вестибюлем станции (выходы 5-8, к улице Люблинской, Шоссейной, к станции МЦД «Текстильщики»), который находится в непосредственной близости от закрытого», – говорится в сообщении.

Кассовые окна западного вестибюля будут работать с учетом увеличения пассажиропотока. В ориентировании на станции помогут инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).