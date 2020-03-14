РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мар. В Общественной палате подмосковной Балашихи в субботу состоится первое занятие третьего курса женского клуба «Гармония».

Клуб «Гармония» работает при Общественной палате города в рамках национального проекта «Демография». Его посещают женщины от 20 до 50 лет. Там их учат вести здоровый образ жизни.

Курс рассчитан на пять недель. Участницы проходят бесплатное обследование в Центре здоровья Балашихинской областной больницы, посещают кулинарные мастер-классы, занимаются спортом. Также там проходят встречи с психологом и косметологом.