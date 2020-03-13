РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мар. В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по второму этапу благоустройства зоны отдыха около Малаховского озера в городском округе Люберцы,говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на выполнение работ по благоустройству зоны отдыха около Малаховского озера в городском округе Люберцы», - сказала председатель комитета Елена Волкова.

Благоустройство осуществляется в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа.

Завершить благоустройство планируется в 2020 году.