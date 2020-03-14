РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. В подмосковном Подольске в субботу пройдет бесплатная ярмарка «Фримаркет» по обмену вещами для жителей горокруга, принять участие смогут все желающие, сообщается в группе «Фримаркет Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие будет проходить в целях сокращения потребления, разумного использования вещей и бережного отношения к ресурсам. В рамках ярмарки участники смогут продлить жизнь хорошим вещам путем безденежной передачи их во вторые и третьи руки для дальнейшего использования.

«В субботу, 14 марта, с 11:00 до 18:00 состоится «Фримаркет». Встреча пройдет по адресу: Подольск, улица Академика Доллежаля, дом №3. На ярмарке можно будет подарить другим что-то полезное и забрать себе что-то нужное», – говорится в сообщении.

В рамках мероприятия все желающие смогут принести то, чем именно они хотят поделиться, а взамен смогут взять что-то из того, что принесли другие. Принести можно будет одежду и обувь взрослую и детскую в хорошем состоянии, детские игрушки, полезные вещи и многое другое. Главное, чтобы вещи были в хорошем состоянии, а продукты или жидкости были в запечатанном виде.