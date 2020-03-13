РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мар. Жителям Балашихи предложили разгадать ребусы по истории округа, зашифрованные в размещенных в соцсетях видеороликах, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Проект «История в ребусах» запустили в честь 190-летия Балашихи.

«Короткие видеоролики размещают в официальных аккаунтах администрации раз в неделю, среди них Instagram, «Вконтакте», «Одноклассники» и Facebook. В этих видеороликах в виде картинок зашифрованы различные микрорайоны, исторические здания и другие объекты», - говорится в сообщении.

Каждую неделю жителям предлагается разгадать ребус про историю городского округа. Со времени старта проекта свои знания проверили уже более 100 человек.