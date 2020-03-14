РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 мар. Традиционный театральный фестиваль в Красногорске откроют в субботу спектаклем «Читая Теркина», говорится в сообщении управления культуры администрации муниципалитета.

«Четырнадцатого марта в ДК «Подмосковье» состоится торжественная церемония открытия ежегодного ХХII театрального фестиваля городского округа Красногорск «Театральная весна – 2020». Главным подарком для зрителей станет постановка муниципального центра духовной культуры «Читая Теркина». Режиссер В. Жарков», – говорится в сообщении.

Проведение театрального фестиваля стало одним из самых значительных событий в культурной жизни Красногорска. Ежегодно более 300 участников со всего округа представляют зрителю свои постановки на большой и малой сценах Дворца культуры.

«В репертуаре этого года будут представлены различные формы театрального искусства – музыкальные и драматические спектакли, литературные композиции и музыкальные сказки», – добавляется в материале.

Начало мероприятия в 12:00. ДК «Подмосковье» расположен по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом №3.