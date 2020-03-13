РИАМО - 13 мар. В Rambler Group посоветовали своим специалистам работать дистанционно в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Газета.ru.

«Бизнес технически готов работать вне офиса, и для нас важно, чтобы сотрудники чувствовали себя максимально защищенными», — сказала директор по персоналу и внутренним сервисам Rambler Group Анна Паршина.

В Rambler Group с 16 марта вводят дополнительные меры осторожности, которые связанны с распространением коронавирусной инфекции.

Группа компаний Rambler обратилась к сотрудникам активов и подразделений с рекомендацией работать удаленно. Такой переход должен обсуждаться лично с руководителем данного актива или подразделения.

Новый вид коронавируса начал распространяться из китайского горда Ухань в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено почти 137 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались 5 тысяч человек, свыше 69 тысяч пациентов выздоровели. На сегодняшний день на территории РФ зарегистрировано 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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