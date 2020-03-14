РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 мар. Тренинг по купанию и пеленанию младенцев проведут для будущих отцов в подмосковном Красногорске в субботу, говорится в сообщении пресс-службы Красногорской городской больницы №1.

«В эту субботу, 14 марта, ждем будущих пап на тренинг по купанию и пеленанию. Заведующая отделением новорожденных, врач-неонатолог Виктория Якимова будет учить, в том числе, пеленать и купать детей. Также пришедшие узнают много интересного о новорожденных», - говорится в сообщении.

Начало тренинга в 12:00. Предварительной записи не требуется. Тренинг пройдет в зале ЛФК женской консультации по адресу: Красногорск, улица Карбышева, дом №2А.