РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. Юбилейная встреча с ветеранами Малаховского экспериментального завода пройдет в субботу в музее поселка подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Встречу посвятят 75-летию со дня основания предприятия.

«На встречу приглашены около 15 ветеранов производства. Они поделятся своими воспоминаниями о заводе, бывших коллегах.

Сотрудники музея поздравят заводчан с юбилейной датой и за совместным чаепитием вручат им памятные сувениры. Мероприятие начнется в 15:00. На него также приглашаются все жители городского округа, которым интересна история малаховского завода», - говорится в сообщении.

Музей находится по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №40.

В свое время на МЭЗе были выпущены сотни уникальных машин для выработки и транспортировки горной породы, комплектующее и вспомогательное оборудование для шахт. Продукция, созданная специалистами МЭЗа, использовалась на угольных разработках Кузбасса, в Кузнецком бассейне, на Урале и Сахалине. Завод имел мощную производственную базу.