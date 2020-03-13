РИАМО - 13 мар. В 2020 году в Москве и ближайшем Подмосковье, а также в Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областях планируется отремонтировать более 150 переходов, работы начнутся уже в апреле, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Основная часть объектов, которые предстоит отремонтировать, характеризуются высокой интенсивностью движения, железнодорожники возводят разноуровневую инфраструктуру: конкорсы и подземные переходы», – говорится в сообщении.

Предполагается замена деревянных покрытий на резинокордовые. Также предусмотрены восстановление поврежденных ограждений и установка предупреждающих знаков.