РИАМО - 13 мар. Неизвестный, представившись сотрудником органов, осуществляющих контроль и надзор за розничной продажей алкогольной продукции, незаконно завладел деньгами жительницы городского округа Клин, сумма ущерба составила 12 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в одном из магазинов, расположенных на Ленинградском шоссе. В результате оперативно-разыскной деятельности сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника, им оказался 27-летний житель Москвы.

«Сотрудник отдела дознания возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщается на сайте.

Также была доказана причастность задержанного к совершению аналогичного преступления в городском округе Клин, общая сумма ущерба составила 27 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские проверяют преступника на причастность к совершению идентичных преступлений на территории Московского региона.