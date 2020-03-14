РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 мар. Детский познавательно-развлекательный спектакль «Светофор» Молодежного открытого драматического театра пройдет в городском округе Мытищи в субботу, сообщается в Instagram-аккаунте театра.

«Мы ждем наших юных зрителей. Спектакль «Сфетофор» - актуальный, познавательный и музыкальный. Он рассказывает о правилах дорожного движения. Постановка предназначена для детей от 3 лет», - говорится в сообщении.

Спектакль пройдет в 12:00 в МБУ «Дворец молодежи» по адресу: город Мытищи, улица Силикатная, дом №12. Заказать билеты можно по телефонам: +7(929)903-12-15, +7(910)448-15-40, а также через директ-сообщения Instagram-аккаунта театра.