РИАМО - 13 мар. Министр финансов России Антон Силуанов не разделил мнение главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что Россию ждет экономический спад в 2020 году из-за низких цен на нефть, сообщает Газета.ru.

«Нет, у нас другие оценки», — сказал Силуанов.

Колебания на российском рынке начали происходить с того момента, когда участники заседания ОПЕК+ не пришли к общему решению.

Российская Федерация не стала поддерживать предложение о дополнительном снижении добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки во втором квартале этого года. Когда сделка провалилась, то стоимость нефти сократилась на 30%, что стало причиной увеличения курса доллара и евро к рублю.