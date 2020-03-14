РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 мар. Жители подмосковного Красногорска, в семьях которых в ближайшее время появится младенец, в субботу смогут задать вопросы о беременности и родах акушеру-гинекологу, говорится в сообщении пресс-службы Красногорской городской больницы №1.

«Четырнадцатого марта заместитель главного врача по акушерству и гинекологии, многодетный папа и практикующий акушер-гинеколог Рустем Ибрагимов ответит на вопросы мужчин касательно беременности, родов и послеродового периода», - говорится в сообщении.

Встреча пройдет в конференц-зале женской консультации больницы №1 по адресу: Красногорск, улица Карбышева, дом №2А.

Начало в 11:30. Предварительная запись не требуется.

«Мероприятие проводится только для будущих пап», - подчеркивается в материале.