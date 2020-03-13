РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мар. Жители Балашихи с 16 марта смогут подать документы для вступления в новый состав Общественной палаты округа, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«С 16 марта по 15 апреля проводится прием документов от кандидатов в члены Общественной палаты городского округа Балашиха. Прием документов будет организован в двух пунктах: на проспекте Ленина, дом №7/1, кабинет №1, а также в микрорайоне Железнодорожный на улице Пролетарской, дом №27 в будние дни с 10:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 15:00», - говорится в сообщении.

Необходимую информацию можно получить по телефону: 8(495)525-42-89.