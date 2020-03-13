РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 13 мар. Домодедовские школьники заняли первое место на II этапе VI Открытого регионального чемпионата Московской области по стандартам WorldSkills Juniors «Молодые профессионалы - 2020» по компетенции «Сервис на воздушном транспорте», сообщил «РИАМО в Домодедове» представитель профессионального колледжа «Московия».

Второй этап чемпионата проходил с 10 по 13 марта в профессиональном колледже «Московия» в Домодедове. Участие в нем принимали пять команд из различных городских округов Московской области.

«В результате упорных состязаний места распределились следующим образом: 1 место, золотые медали – сборная команда школьников городского округа Домодедово; 2 место, серебряные медали – сборная команда школьников Ленинского городского округа; 3 место, бронзовые медали – сборная команда городского округа Подольск», – сказал представитель.

Школьники соревновались в двух направлениях: «Агент регистрации» и «Инспектор авиационной безопасности». Участники выполняли модули ручной регистрации и посадки пассажиров на рейс, ручной досмотр вещей, модули автоматизированной регистрации и предполетного досмотра пассажиров, выявляли запрещенные к провозу предметы, успокаивали недовольных пассажиров, выходили из нестандартных ситуаций.

Директор колледжа «Московия», председатель совета директоров профессиональных образовательных организаций Московской области Сергей Нерубенко поздравил школьников с участием в соревнованиях и пожелал им сделать правильный выбор профессии.