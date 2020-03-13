РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов наградил благодарностями, кубками и переходящими знаменами 30 лучших коллективов предприятий городского округа за достижения в труде и результативную работу по наполнению муниципального бюджета в 2019 году, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В концертном зале администрации Подольска в пятницу на ежегодном собрании актива перед руководителями и сотрудниками предприятий, организаций и учреждений различных сфер деятельности, депутатов совета депутатов округа, активистов общественных организаций и объединений Пестов выступил с докладом. Высокую оценку достижениям руководства округа дал специальный гость - заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«После подведения итогов социально-экономического развития муниципалитета за 2019 год Пестов и председатель совета депутатов Дмитрий Машков наградили коллективы округа за высокие достижения в труде. Благодарности главы и памятные кубки за результативную работу по наполнению муниципального бюджета вручили 10 предприятиям. Переходящими знаменами наградили 20 лучших предприятий, учреждений и организаций Подольска», - сказал сотрудник пресс-службы администрации округа.

Первым переходящее знамя за достигнутые успехи в охране общественного порядка и обеспечении безопасности граждан получил коллектив 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску в лице начальника отдела подполковника полиции Николая Нешайнова и заместителя начальника майора полиции Алексея Левковского.

«Благодаря высокому профессионализму сотрудников полиции раскрываемость преступлений в 2019 году улучшилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», - сказал ведущий.

Среди лучших налогоплатильщиков в числе первых отметили ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» во главе с генеральным директором Анатолием Смирновым, ООО «Солар Кремниевые технологии» с генеральным директором Романом Москвитиным и ООО «Вайлдберриз» с генеральным директором Татьяной Бакальчук.