РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о запрете всех массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек для недопущения распространения коронавирусной инфекции, в связи с этим в Балашихе начали работать штаб и комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Меры по предотвращению распространения инфекции в Балашихе обсудили в пятницу на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, куда вошли все службы администрации округа, органы внутренних дел и подведомственные учреждения, задействованные в ликвидации ЧС и оказании медицинской помощи.

«В Балашихе постановлением главы муниципалитета Сергея Юрова создан штаб и работает комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. На заседании рассмотрели вопросы ограничения распространения инфекции и ее профилактики, а также возможности выявления заболевших и их лечения», - сказала заместитель главы администрации Балашихи Лилия Татевосян.

Она добавила, что все учреждения Балашихи примут превентивные меры, им разосланы предписания Роспотребнадзора. В первую очередь, это термометрия всех сотрудников и посетителей учреждений, организаций и предприятий. Также важны обеспечение средствами индивидуальной защиты и дезинфекция помещений, где работают сотрудники.

В список стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, вошли КНР, Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия, Иран и республика Корея. Жителям Балашихи, вернувшимся из заграничных поездок из стран с неблагополучной эпидобстановкой, посодействуют в обеспечении режима самоизоляции на 14 дней.

Для профилактики новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор рекомендует чаще мыть руки, стараться не трогать лицо руками, дезинфицировать гаджеты и поверхности, с которыми приходится часто контактировать. Следует по возможности избегать людных мест или носить медицинскую маску, которую нужно менять ее каждые два-три часа. При подозрении на коронавирусную инфекцию нужно остаться дома, вызвать врача и минимизировать контакты со здоровыми людьми.

Режим повышенной готовности в Подмосковье: какие ограничения введены из‑за коронавируса>>